Hauptzollamt Heilbronn

HZA-HN: Kätzchen ohne Papiere und unversteuerte Zigaretten

Heilbronn (ots)

Früh morgens gegen 5 Uhr am Freitag vergangener Woche nahmen Einsatzkräfte der Kontrolleinheit Verkehrswege einen rumänischen Sprinter samt achtköpfiger Insassengruppe und Anhänger an der Anschlussstelle Untereisesheim an der Autobahn 6 genauer unter die Lupe. Von insgesamt acht bei der Fahrzeugkontrolle aufgefundenen Stangen Zigaretten mit rumänischen Steuerzeichen hatte der Fahrer zu Beginn der Kontrolle bei der Befragung durch die Zöllnerinnen und Zöllner lediglich eine angemeldet. Wie er später einräumte, sollten die 1 600 Schmuggelzigaretten für ihn eine Zuverdienstmöglichkeit darstellen. Er wollte diese nach Ankunft in Frankreich gewinnbringend verkaufen. Gegen ihn wurde daher vor Ort eine Steuerstrafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet, die Zigaretten sichergestellt und die Tabaksteuer in Höhe von etwa 300 Euro vereinnahmt. Im Laderaum des Sprinters wurden darüber hinaus zwei kleine Kätzchen zwischen dem Gepäck vorgefunden. Für die beiden Kätzchen konnten von den Beteiligten keinerlei EU-Heimtierausweise und Impfnachweise vorgelegt werden. Der Sachverhalt wurde zur weiteren Bearbeitung an die Landespolizei abgegeben. Die hinzugezogene Tierärztin des Veterinäramtes Heilbronn stellte nach Begutachtung der Tiere fest, dass die Kätzchen weder gechippt noch tätowiert waren und auch keinerlei Impfungen hatten. Die Veterinärin ordnete daher die Einziehung der Tiere zum Zweck einer dreimonatigen Quarantäne an. Die vermeintlichen Besitzer der Tiere gaben vor Ort an, auf eine spätere Auslösung der Tiere zu verzichten.

