Hauptzollamt Heilbronn

HZA-HN: Mehrfachen illegalen Aufenthalt und illegale Beschäftigung aufgedeckt und beendet

Heilbronn (ots)

Bereits am 11. Juni trafen Einsatzkräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) acht ausländische Arbeitende auf dem Betriebsgelände einer Firma in Bietigheim-Bissingen an.

Die Überprüfung der acht Männer nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, die hinweisbezogen erfolgte, ergab, dass alle Arbeitskräfte bosnische Staatsangehörige sind und für eine slowenische Firma arbeiteten. Keiner von ihnen besaß einen Aufenthaltstitel, welcher zum Arbeiten in Deutschland berechtigt. Nach Auskunft der zuständigen Ausländerbehörde hielten sich die acht Personen mit Aufnahme ihrer Tätigkeit somit illegal in Deutschland auf. Die Ausübung weiterer Arbeiten wurde daher untersagt. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft und dem Amtsgericht Heilbronn wurde für die zu erwartende Strafe eine Sicherheitsleistung in Höhe von 15 000 Euro festgesetzt und vereinnahmt.

Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.

