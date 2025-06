Hauptzollamt Heilbronn

HZA-HN: "Unboxing" mit dem Zoll/Steuerschaden durch Schmuggelzigaretten aufgedeckt

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Heilbronn (ots)

Auf der Tank- und Rastanlage Hohenlohe Nord an der A 6 bei Waldenburg kontrollierte eine Zollstreife morgens am 3. Juni ein ausländisches Fahrzeug. Die beiden ausländischen Reisenden gaben an, jeweils nur vier Stangen Zigaretten und somit die zulässige Reisefreimenge für unionsinterne Reisen mitzuführen.

Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Zöllner bereits auf der Fahrzeugrückbank in zwei Papiertüten 13 Stangen unversteuerte Zigaretten. In einem der beiden im Kofferraum befindlichen Reisekoffer entdeckten die Einsatzkräfte des Zolls unter Decken weitere 21 Stangen Schmuggelzigaretten. Da den Zöllnern die Innenraumverkleidungen des Fahrzeugs verdächtig vorkamen, vertieften sie die Kontrolle und fanden versteckt in einem umgebauten Hohlraum zwischen Motorraum und Armaturenbrett insgesamt zusätzliche 803 ausländische unversteuerte Schachteln Zigaretten. Auch aus der Verkleidung über dem linken Hinterreifen und weiteren bauartbedingten Hohlräumen sammelten die Zöllner weitere Zigaretten zusammen. Aus dem ebenfalls rekonstruierten Dachhimmel des Autos regnete es schließlich mehr als 20 weitere Stangen Zigaretten.

Die Zöllner leiteten gegen die mutmaßlichen Schmuggler noch vor Ort wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ein Steuerstrafverfahren ein.

Die 33.040 Zigaretten und das Fahrzeug wurden als Beweismittel und zur Absicherung der Steuerschuld sichergestellt. Der aufgedeckte Steuerschaden für die mehr als 165 Stangen Zigaretten beläuft sich auf knapp 6400 Euro.

Original-Content von: Hauptzollamt Heilbronn, übermittelt durch news aktuell