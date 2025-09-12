PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: Trickdiebe unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Mit einer dreisten Masche verschafften sich drei noch unbekannte Täter am Donnerstag (11.09.2025) Zutritt in die Wohnung eines Paares im südwestlichen Teil von Pleidelsheim und bestahlen dieses.

Gegen 13.10 Uhr klingelten zwei Männer bei dem Paar und gaben sich als Notdienst für Wasserschäden aus. Sie betraten die Wohnung und drehte sämtliche Wasserhähne auf, wodurch sie den 71-Jährigen und die 66-Jährige geschickt ablenkten. Währenddessen betrat ein dritter Täter die Wohnung, nahm unbemerkt die Batterien aus dem Telefon des Paares und versteckte deren Mobiltelefone. Nach etwa zehn Minuten gingen die Unbekannten wieder mit dem Hinweis, dass das Wasser noch weiterlaufen müsse und sie gleich zurückkehren würden.

Nachdem die Männer nicht wiederkamen stellte die 66-Jährige und der 71-Jährige fest, dass die Unbekannten Bargeld sowie Schmuck gestohlen hatten.

Einer der dreien wird als 28-35 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank mit dunklen Haaren und südländischer Erscheinung beschrieben. Er trug ein dunkelblaues Poloshirt und eine dunkelblaue Stoffhose. Der zweite Täter war ebenfalls ca. 175 cm groß und schlank, hat dunkle kurze Haare und trug einen Schnurr- und Kinnbart sowie einen leichten Dreitagebart. Er war ebenfalls in Dunkelblau mit einer Daunenweste und einer Stoffhose bekleidet. Der dritte Täter soll etwa 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß mit kräftigerer Statur sein. Er habe lichtes Haar, teils mit Glatze und trug einen dunklen Vollbart.

Zeugen sowie etwaige weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Tel. 07144 64378-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Freiberg am Neckar in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 09:43

    POL-LB: Affalterbach: Zeugen zu Unfallflucht in der Talstraße gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstag (11.09.2025) zwischen 08:50 Uhr und 18:20 Uhr touchierte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker in der Talstraße in Affalterbach einen am Fahrbahnrand geparkten BMW und machte sich anschließend aus dem Staub. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar unter Tel. ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 09:43

    POL-LB: Möglingen: Unfallflucht auf Discounterparkplatz

    Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Kornwestheim sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag (11.09.2025) zwischen 14:15 Uhr und 14:30 Uhr in Möglingen ereignete. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen auf einem Discounterparkplatz in der Ludwigsburger Straße abgestellten Kia. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 2.500 Euro zu ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 09:42

    POL-LB: Vaihingen an der Enz: Vandalismus am Schloss Kaltenstein - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro verursachten noch unbekannte Täter zwischen Mittwoch (10.09.2025) 15:00 Uhr und Donnerstag (11.09.2025) 19:20 Uhr am Schloss Kaltenstein in Vaihingen an der Enz. Die Unbekannten warfen mehrere Steine gegen die Fenster des Schlosses, sodass die Verglasung an zehn Fenstern zerbrach. Zeugen, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren