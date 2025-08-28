PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar für Oberhausen

Oberhausen (ots)

In der Woche vom 18. bis 24. August 2025 wurden der Polizei Oberhausen insgesamt fünf Wohnungseinbrüche gemeldet.

Im Tatzeitraum zwischen Mittwoch, 20. August, 12:00 Uhr, und Samstag, 23. August, 21:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in Oberhausen-Styrum Zugang zu einer Wohnung.

Dazu öffneten sie mit einem bislang unbekannten Gegenstand die geschlossene Wohnungstür der Geschädigten. In den Räumen durchwühlten die Einbrecher beide Schlafzimmer auf der Suche nach Beute. Anschließend verließen sie die Wohnung wieder über den Einstiegsweg. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Unsere Präventionstipps:

Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Ihrer Nachbarschaft.

Schließen Sie beim Verlassen der Wohnung immer die Haustür ab - auch, wenn Sie nur kurz weg sind.

Sichern Sie Fenster und Türen zusätzlich, gerade im Erdgeschoss.

Im Zweifel: 110!

Die Expertinnen und Experten der Kriminalprävention der Polizei Oberhausen beraten Sie kostenlos zum Thema Einbruchschutz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

