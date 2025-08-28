Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten - hoher Sachschaden

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Am Mittwochnachmittag (27.08.) kam es gegen 14:19 Uhr auf der Konrad-Adenauer-Allee Ecke Essener Straße in Oberhausen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte ein 50-jähriger Fahrer eines privaten Fahrdienstes, der mit einem weißen Toyota unterwegs war, einen Rückstau auf den Linksabbiegespuren übersehen. Sein Wagen prallte auf das Stauende und schob dabei einen Mini auf einen davorstehenden Citroën.

Der 50-Jährige sowie die 69-jährige Mini-Fahrerin wurden nach einer Erstversorgung durch den alarmierten Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

An dem Toyota war die Front stark beschädigt, zudem löste der Airbag auf der Fahrerseite aus. Am Mini wurde das Heck eingedrückt. Die eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten schätzten den Gesamtschaden auf mehr als 16.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell