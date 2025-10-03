Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg/Haslach: Bildung von Kohlenmonoxid hat neun verletzte Personen zur Folge

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (03.10.2025) wurde der Integrierten Leitstelle des Landkreises Böblingen gegen 12:39 Uhr mitgeteilt, dass es im Zusammenhang mit dem Betrieb des Backhauses in Herrenberg/Haslach zur Bildung von Kohlenmonoxid in den sich dort befindlichen Räumen kam. In der Folge gab es neun verletzte Personen, die über Kreislaufprobleme und Übelkeit klagten. Der Betrieb des Backhauses steht im Zusammenhang mit der diesjährigen Jubiläumsfeier 1250 Jahre Haslach. Rettungsdienst und Feuerwehr waren mit starken Kräften vor Ort. Vier Personen wurden zur weiteren medizinischen Abklärung und Versorgung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Fünf weitere Personen wurden ambulant vor Ort behandelt. Vorsorglich befand sich auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Durch diesen wurde eine verletzte Person in ein Krankenhaus transportiert, während die drei weiteren Personen bodengebunden transportiert wurden. Für die Dauer des Einsatzes wurde zeitweise ein Abschnitt der Hohenzollernstraße abgesperrt und geräumt. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich mehrere hundert Personen auf dem Fest. Das Backhaus wurde durch die Feuerwehr gelüftet und der Betrieb bis auf Weiteres eingestellt. Gegen 14:30 Uhr waren die Einsatzmaßnahmen beendet und der Festbetrieb wurde fortgesetzt. Das Polizeirevier Herrenberg hat die Ermittlungen zur Ursache der Entstehung des Gases aufgenommen.

