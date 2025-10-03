PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Polizei Ludwigsburg: Nachtrag zu Pressemitteilung vom 01.10.2025: Sindelfingen: Schwerer Verkehrsunfall in der Tilsiter Straße

Ludwigsburg (ots)

Der 32 Jahre alte Mann, der am Mittwochmorgen (01.10.2025) in einen Verkehrsunfall auf der Tilsiter Straße in Sindelfingen verwickelt wurde (wir berichteten am 01.10.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6129491) erlag am 02.10.2025 in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.10.2025 – 07:00

    POL-LB: L1117 Oberstenfeld - Tödlicher Verkehrsunfall

    Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstag (02.10.2025) ereignete sich gegen 15:30 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der L1117 zwischen Oberstenfeld-Gronau und Kurzach. Der 56-jährige Fahrer eines Audi befuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand die Landstraße von Kurzach kommend in Fahrtrichtung Gronau. Hierbei kam er aus bislang ungeklärter Ursache hinter einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 15:51

    POL-LB: Bönnigheim: Einbruch in Möbelstudio

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter verschafften sich zwischen Mittwoch (01.10.2025), 17:50 Uhr und Donnerstag (02.10.2025), 08:20 Uhr Zutritt in ein Möbelstudio in der Daimlerstraße in Bönnigheim. Die Unbekannten schlugen ein Fenster ein. Im Inneren der Firma entwendeten sie Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 14:43

    POL-LB: Korntal-Münchingen: Einbruch in Holzverarbeitungsbetrieb

    Ludwigsburg (ots) - Zwischen Mittwoch (01.10.2025) 17:00 Uhr und Donnerstag (02.10.2025) 08:30 Uhr suchten noch unbekannte Täter einen Holzverarbeitungsbetrieb in der Bergstraße in Korntal-Münchingen heim. Die Unbekannten öffneten gewaltsam eine Tür. Im Inneren öffneten und durchsuchten sie mehrere Schränke und entwendeten einen zweistelligen Bargeldbetrag. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren