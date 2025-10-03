POL-LB: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Polizei Ludwigsburg: Nachtrag zu Pressemitteilung vom 01.10.2025: Sindelfingen: Schwerer Verkehrsunfall in der Tilsiter Straße
Ludwigsburg (ots)
Der 32 Jahre alte Mann, der am Mittwochmorgen (01.10.2025) in einen Verkehrsunfall auf der Tilsiter Straße in Sindelfingen verwickelt wurde (wir berichteten am 01.10.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6129491) erlag am 02.10.2025 in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.
