POL-LB: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Polizei Ludwigsburg: Nachtrag zu Pressemitteilung vom 01.10.2025: Sindelfingen: Schwerer Verkehrsunfall in der Tilsiter Straße

Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstag (02.10.2025) ereignete sich gegen 15:30 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der L1117 zwischen Oberstenfeld-Gronau und Kurzach. Der 56-jährige Fahrer eines Audi befuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand die Landstraße von Kurzach kommend in Fahrtrichtung Gronau. Hierbei kam er aus bislang ungeklärter Ursache hinter einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte ...

mehr