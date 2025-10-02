PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Einbruch in Möbelstudio

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich zwischen Mittwoch (01.10.2025), 17:50 Uhr und Donnerstag (02.10.2025), 08:20 Uhr Zutritt in ein Möbelstudio in der Daimlerstraße in Bönnigheim. Die Unbekannten schlugen ein Fenster ein. Im Inneren der Firma entwendeten sie Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Kirchheim am Neckar unter Tel. 07143 89106-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
