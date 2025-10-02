Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Einbruch in Holzverarbeitungsbetrieb

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mittwoch (01.10.2025) 17:00 Uhr und Donnerstag (02.10.2025) 08:30 Uhr suchten noch unbekannte Täter einen Holzverarbeitungsbetrieb in der Bergstraße in Korntal-Münchingen heim. Die Unbekannten öffneten gewaltsam eine Tür. Im Inneren öffneten und durchsuchten sie mehrere Schränke und entwendeten einen zweistelligen Bargeldbetrag. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Korntal-Münchingen unter Tel. 0711 839902-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

