PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Einbruch in Holzverarbeitungsbetrieb

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mittwoch (01.10.2025) 17:00 Uhr und Donnerstag (02.10.2025) 08:30 Uhr suchten noch unbekannte Täter einen Holzverarbeitungsbetrieb in der Bergstraße in Korntal-Münchingen heim. Die Unbekannten öffneten gewaltsam eine Tür. Im Inneren öffneten und durchsuchten sie mehrere Schränke und entwendeten einen zweistelligen Bargeldbetrag. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Korntal-Münchingen unter Tel. 0711 839902-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.10.2025 – 13:59

    POL-LB: Sindelfingen: Raub in der Rotbühlstraße - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Mittwoch (01.10.2025) gegen 18:20 Uhr in der Rotbühlstraße in Sindelfingen ereignet haben soll. Ein 30 Jahre alter Mann sei in Höhe der Einmündung zur Straße "In der Halde" mit zwei bislang unbekannten Tätern in Streit geraten. Im Verlaufe des Streits sollen die Unbekannten den 30-Jährigen ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 12:49

    POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht in der Breslauer Straße

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Vorbeifahren mit einem E-Scooter oder Fahrrad beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (01.10.2025) zwischen 08:15 Uhr und 08:25 Uhr auf einem Parkplatz in der Breslauer Straße in Bietigheim einen geparkten VW Golf. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro zu kümmern, ergriff der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren