Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Raub in der Rotbühlstraße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Mittwoch (01.10.2025) gegen 18:20 Uhr in der Rotbühlstraße in Sindelfingen ereignet haben soll. Ein 30 Jahre alter Mann sei in Höhe der Einmündung zur Straße "In der Halde" mit zwei bislang unbekannten Tätern in Streit geraten. Im Verlaufe des Streits sollen die Unbekannten den 30-Jährigen geschlagen, mit den Füßen getreten und auch bestohlen haben, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Der 30-Jährige erlitt Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Identifizierung der Täter. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.

