POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg: Schulwegüberwachung in den Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg

Mit Beginn des neuen Schuljahres am 15. September 2025 hat das Polizeipräsidium Ludwigsburg erneut die Schulwegüberwachung in den Fokus genommen. Ziel dieser Maßnahme ist es, die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg zur und von der Schule weiter zu erhöhen.

Im Rahmen dieser Schulwegüberwachung wurden bislang über 300 Kontrollen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ludwigsburg durchgeführt. Der Schwerpunkt lag dabei auf dem Verhalten der Verkehrsteilnehmenden sowie der Schülerinnen und Schüler. Zusätzlich wurde der verkehrssichere Zustand von Fahrrädern und E-Scootern überprüft.

Erfreulicherweise verliefen die meisten Einsätze ohne nennenswerte Beanstandungen. In den meisten Fällen wurden verkehrserzieherische Gespräche geführt oder kleinere Verstöße mündlich verwarnt. Auch Verkehrs- und Parkprobleme durch die sogenannten "Elterntaxis" wurden festgestellt, blieben jedoch insgesamt in einem überschaubaren Rahmen.

Trotz des überwiegend positiven Ergebnisses gab es auch Vorfälle, bei denen Verkehrsteilnehmende weniger Verantwortung zeigten. So waren beispielsweise einige Fahrzeuglenker durch die Nutzung ihres Handys abgelenkt, hielten unmittelbar im Bereich von Fußgängerüberwegen an oder sicherten ihre Kinder nicht ordnungsgemäß im Fahrzeug.

Das Polizeipräsidium Ludwigsburg wird auch weiterhin ein Augenmerk auf die Schulwege richten und ruft alle Verkehrsteilnehmenden zu einem verantwortungsbewussten Verhalten auf. Nur durch Einhaltung der Verkehrsregeln sowie gegenseitige Rücksichtnahme kann die Sicherheit im Straßenverkehr gewährleistet werden.

