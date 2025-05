Polizei Braunschweig

POL-BS: Zivilcourage stoppt Ladendieb

Braunschweig (ots)

Innenstadt, 09.05.2025, 17:30h

Mann wird von Ladendetektiv verfolgt und von Passantin aufgehalten

Am späten Freitagnachmittag wurde ein 43-jähriger Mann in einer Parfümerie in den Schlossarkaden beobachtet, wie er die Sicherungseinrichtungen von mehreren Parfüms entfernte. Wenngleich der Mann die Produkte nicht mit aus dem Geschäft genommen wurden, nahm der Ladendetektiv die Verfolgung des Mannes auf und informierte die Polizei. Obwohl die Polizeibeamten den Mann zum Stehenbleiben aufforderten, floh dieser weiter über die Schöppenstedter Straße in Richtung Wilhelmstraße. In der Wilhelmstraße bekam eine 20-jährige Frau aus Salzgitter die fußläufige Verfolgung mit und versuchte den Flüchtenden durch einen Griff mit der Hand an den Oberkörper aufzuhalten. In der Folge stürzte sie und wurde leicht verletzt. Jedoch gelang es den Polizeibeamten durch diese Aktion, des Mannes habhaft zu werden und seine weitere Flucht zu unterbinden. Er wurde mit zu einer Polizeidienststelle genommen. Gegen ihn wurde neben einem Strafverfahren wegen versuchten Ladendiebstahls auch ein Verfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Im Nachgang konnte auf der Fluchtroute des Täters eine präparierte Tasche gefunden werden, mit welcher sich die Warensicherungsanlagen in Geschäften überwinden lassen. Diese Tasche stellten die Polizeibeamten sicher.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell