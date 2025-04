Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radlader beschädigt

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Mittwoch wurde in Erfurt ein Radlader beschädigt. Unbekannte Täter begaben sich auf einen Parkplatz in der Straße Am Drosselberg, wo die Baumaschine eines Unternehmens abgestellt war. Mit einem Stein wurde die Heckscheibe des Fahrzeugs eingeworfen, wodurch ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro entstand. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt. Gegen 07:00 Uhr bemerkten Mitarbeiter die Beschädigung und informierten die Polizei. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. (SE)

