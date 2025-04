LPI-EF: Portemonnaie aus Auto gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots) - Ein 39-jähriger Mann ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Sömmerda schwer verletzt worden. Er war mit einem Quad in Leubingen unterwegs gewesen, als er in der Rosa-Luxemburg-Straße nach links in einen Feldweg einbiegen wollte. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es dabei zur Kollision mit einem Baum. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am ...

mehr