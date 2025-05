Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Braunschweig (ots)

A39, Autobahnbrücke Söhlekamp, 03.05.2025, 23:15h

Auto mutmaßlich mit Flüssigkeit überschüttet

In der Nacht vom 03. auf dem 04. Mai kam es auf der Autobahn 39 zu einem Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Eine 59-jährige Salzgitteranerin fuhr zwischen den Ausfahrten Lichtenberg und Lebenstedt als sie in Höhe der Brücke "Söhlekamp" einen lauten Knall bemerkte. Auf dem nächsten Rastplatz stellte sie fest, dass das Dach ihres Volkswagens durch eine graue Flüssigkeit beschädigt wurde. Sie informierte die Polizei. Diese sucht jetzt für das Strafverfahren nach Zeugen, die in der Tatnacht Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei unter 0531-476 3715 entgegen.

