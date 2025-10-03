Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1117 Oberstenfeld - Tödlicher Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (02.10.2025) ereignete sich gegen 15:30 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der L1117 zwischen Oberstenfeld-Gronau und Kurzach. Der 56-jährige Fahrer eines Audi befuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand die Landstraße von Kurzach kommend in Fahrtrichtung Gronau. Hierbei kam er aus bislang ungeklärter Ursache hinter einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo er letztendlich zum Stillstand kam. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen an der Unfallstelle erlag der Fahrer noch am selben Abend im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 35.000 EUR. Neben mehreren Streifenwagen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sowie des Polizeipräsidiums Aalen waren auch der Rettungsdienst, die Feuerwehr und die Straßenmeisterei mit starken Kräften vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigungsarbeiten bis 21:30 Uhr voll gesperrt. Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg (Telefon: 0711/6869-0 oder E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de) in Verbindung zu setzen.

