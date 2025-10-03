Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sersheim: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer auf der L1125

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag, den 02.10.2025, kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L1125 zwischen Sersheim und Sachsenheim. Die 84-Jährige Fahrerin eines Opel fuhr in Richtung Sachsenheim und wollte nach links in einen Feldweg abbiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang der entgegenkommenden 42-Jährigen Fahrerin eines Ford. Diese konnte noch rechtzeitig abbremsen, sodass es nicht zu einer Kollision zwischen den beiden Pkw kam. Der 25-Jährige Fahrer eines Motorrades der Marke Suzuki, welcher hinter dem Ford Ka fuhr, konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem Heck des Fords. Der Fahrer wurde nach rechts vom Motorrad abgeworfen und kollidierte im weiteren Verlauf mit dem Pkw der 84-Jährigen. Durch den Verkehrsunfall wurde der 25-Jährige Motorradfahrer schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur weiteren Versorgung verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro, der Ford war nicht mehr fahrbreit und musste abgeschleppt werden.

