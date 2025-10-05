PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Unfallflucht - ZEUGENAUFRUF

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 23:50 Uhr ereignete sich auf der K1705 in Markgröningen, zwischen den Kreisverkehren Asperger Straße (L1138) und Möglinger Straße (K1660) ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der bislang unbekannte Pkw-Lenker befuhr demnach die K1705 von der Asperger Straße kommend in Richtung Möglinger Straße und überholte hierbei einen ebenfalls bislang unbekannten Pkw. Die entgegen kommende 23-jährige Pkw-Lenkerin musste mit ihrem Audi Q3 nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Hierbei geriet sie mit der rechten Fahrzeugseite gegen die Leitplanke und zog sich einen Sachschaden von etwa 10.000 Euro zu. Sowohl der Unfallverursacher als auch der von ihm überholte Pkw fuhren ohne anzuhalten weiter. Auch an der Leitplanke entstand Sachschaden. Dieser wird auf etwa 2000 Euro beziffert. Der überholte Pkw-Lenker sowie weitere Zeugen, die Hinweise zu den beteiligten Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim, Tel.: 07154/13130, in Verbindung zu setzen. Dieses unterstützte das Polizeirevier Vaihingen/Enz bei der Unfallaufnahme.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

