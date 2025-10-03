Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen, K1001 - PKW kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Funkmast

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag-Abend (03.10.2025) ereignete sich gegen 21:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der K1001 im Maurener Tal zwischen Ehningen und Mauren. Der 19-jährige Fahrer einer Mercedes E-Klasse befuhr den Streckenabschnitt in Richtung Ehningen, als er mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam und im Straßengraben landete. Hierbei kollidierte er mit einem Funkmast, welcher durch den Zusammenstoß vollständig aus der Verankerung gerissen wurde und umkippte. Das Fahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralles ca. 20 Meter durch die Luft geschleudert und kam in Seitenlage auf der Straße zum Stillstand. Der Fahrer des Mercedes sowie drei weitere minderjährige Fahrzeuginsassen wurden herbei glücklicherweise nur leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Funkmast kann derzeit noch nicht beziffert werden. Neben zwei Streifenwagen des Polizeireviers Böblingen waren auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

