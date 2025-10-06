PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Informationstafel an KZ-Gedenkstätte beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich im Verlauf der vergangenen Woche (29.09. bis 03.10.) beschädigte ein noch unbekannter Täter die Scheibe einer Informationstafel der KZ-Gedenkstätte in der Straße "Am Fuchsloch" in Vaihingen an der Enz. Der dadurch verursachte Sachschaden dürfte sich auf rund 200 Euro belaufen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht weiterhin Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0800 110225 oder per E-Mail hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

