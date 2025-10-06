PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LB: Ludwigsburg: 20.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Sonntag (05.10.2025), kurz vor 12.00 Uhr in Ludwigsburg ereignete.

Ein 40 Jahre alter Peugeot-Lenker war auf der Bundesstraße 27 in Richtung Bietigheim-Bissingen unterwegs. Um auf die Landesstraße 1138 in Richtung Freiberg am Neckar zu gelangen, fuhr der 40-Jährige auf die dortige Rechtsabbiegerspur. Zur selben Zeit fuhr auf der rechten der beiden Geradeausspuren ein noch unbekannter VW-Lenker. Der Unbekannte wechselte unvermittelt den Fahrstreifen nach rechts, sodass der Peugeot-Fahrer eine Vollbremsung einleiten musste, um eine Kollision mit dem VW zu verhindern. Dabei geriet der 40-Jährige ins Schleudern und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Schließlich touchierte er einen Bordstein und prallte gegen eine Fußgängerampel. Der Unbekannte setzte unterdessen seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20.000 Euro zu kümmern. Er soll mit einem hellen VW Passat oder Golf Kombi mit Ludwigsburger Zulassung (LB-) unterwegs gewesen sein.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Ludwigsburg die Tel. 07141 18-5353 sowie die E-Mail-Adresse ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

