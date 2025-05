POL-DN: Einbruch in Elektrizitätswerk - die Polizei bittet um Mithilfe

Jülich (ots) - Am Dienstag (27.05.2025) kam es an der Kreuzung Dürener Straße/ Oststraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Autofahrer war auf einen verkehrsbedingt bremsenden Pkw aufgefahren. Der Mann aus Alsdorf befuhr gegen 10:25 Uhr die Dürener Straße, aus Richtung L 253 kommend, in Fahrtrichtung Nikolaus-Otto-Straße. An der Kreuzung fuhr er auf den Pkw eines 43-Jährigen aus Jülich, der an der Kreuzung ...

mehr