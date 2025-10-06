Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Sonntag (05.10.2025) zwischen 01:00 Uhr und 17:00 Uhr einen auf dem öffentlichen Parkplatz in der Wilhelmstraße in Bietigheim-Bissingen geparkten Mercedes. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

