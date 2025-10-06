Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberriexingen: 35-Jähriger in psychischen Ausnahmezustand sorgt für Polizeieinsatz

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich, da er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, sorgte ein 35 Jahre alter Mann am Samstag (04.10.2025) gegen 22:30 Uhr für einen Polizeieinsatz in Oberriexingen. Der Mann erschien zunächst völlig außer Atem in einem Lebensmittelgeschäft in der Albertstraße und bat Zeugen die Polizei zu rufen. Die kurze Zeit später eingetroffene Streifenwagenbesatzung konnte den Mann, der lediglich mit Socken und kurzen Sachen bekleidet war, in dem Geschäft antreffen. Auf dem Weg zum Streifenwagen drehte er sich plötzlich um und rannte zu dem Geschäft zurück. Hierbei sprang er gegen die mittlerweile geschlossene Eingangstür, welche hierdurch aufgedrückt und beschädigt wurde. Es gelang ihm, durch einen Spalt wieder in das Geschäft zu gelangen. Im Inneren warf er mehrere Gegenstände zu Boden, bewaffnete sich mit zerschlagenen Glasflaschen und bedrohte die eingesetzten Beamtinnen und Beamten. Nachdem der 35-Jährige auf keinerlei Ansprache mehr reagierte, mussten die Einsatzkräfte letztendlich Reizgas und einen Diensthund einsetzen, um den Mann zu überwältigen. Der 35-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen und wurde anschließend vom Rettungsdienst in eine psychiatrische Einrichtung gefahren. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

