PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberriexingen: 35-Jähriger in psychischen Ausnahmezustand sorgt für Polizeieinsatz

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich, da er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, sorgte ein 35 Jahre alter Mann am Samstag (04.10.2025) gegen 22:30 Uhr für einen Polizeieinsatz in Oberriexingen. Der Mann erschien zunächst völlig außer Atem in einem Lebensmittelgeschäft in der Albertstraße und bat Zeugen die Polizei zu rufen. Die kurze Zeit später eingetroffene Streifenwagenbesatzung konnte den Mann, der lediglich mit Socken und kurzen Sachen bekleidet war, in dem Geschäft antreffen. Auf dem Weg zum Streifenwagen drehte er sich plötzlich um und rannte zu dem Geschäft zurück. Hierbei sprang er gegen die mittlerweile geschlossene Eingangstür, welche hierdurch aufgedrückt und beschädigt wurde. Es gelang ihm, durch einen Spalt wieder in das Geschäft zu gelangen. Im Inneren warf er mehrere Gegenstände zu Boden, bewaffnete sich mit zerschlagenen Glasflaschen und bedrohte die eingesetzten Beamtinnen und Beamten. Nachdem der 35-Jährige auf keinerlei Ansprache mehr reagierte, mussten die Einsatzkräfte letztendlich Reizgas und einen Diensthund einsetzen, um den Mann zu überwältigen. Der 35-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen und wurde anschließend vom Rettungsdienst in eine psychiatrische Einrichtung gefahren. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 13:47

    POL-LB: Ludwigsburg: Sachbeschädigung an PKW

    Ludwigsburg (ots) - Am Freitag (03.10.2025) zwischen 10:30 Uhr und 16:30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter in der Heilbronner Straße in Ludwigsburg einen geparkten VW. Die Unbekannten zerkratzen mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand die gesamte rechte Fahrzeugseite. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 13:47

    POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Sonntag (05.10.2025) zwischen 01:00 Uhr und 17:00 Uhr einen auf dem öffentlichen Parkplatz in der Wilhelmstraße in Bietigheim-Bissingen geparkten Mercedes. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 13:16

    POL-LB: Murr: schwerer Unfall auf der L 1100 vom 19.09.2025 fordert ein Todesopfer

    Ludwigsburg (ots) - Nachdem sich am Freitag, 19.09.2025 gegen 16.00 Uhr ein schwerer Unfall auf der Landesstraße 1100 bei Murr ereignet hat, ist der beteiligte 22 Jahre alte Motorradfahrer vergangenen Samstag (04.10.2025) im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Motoradfahrer hatte gemeinsam mit einem 21 Jahre alten Sozius die L 1100 von Großbottwar ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren