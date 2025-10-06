Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Kleinglattbach: 5.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Samstag (04.10.2025) 19:00 Uhr und Sonntag (05.10.2025) 11:30 Uhr einen in der Wielandstraße in Kleinglattbach geparkten Mitsubishi. Der Unbekannte fuhr anschließend weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell