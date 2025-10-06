PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Kleinglattbach: 5.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Samstag (04.10.2025) 19:00 Uhr und Sonntag (05.10.2025) 11:30 Uhr einen in der Wielandstraße in Kleinglattbach geparkten Mitsubishi. Der Unbekannte fuhr anschließend weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 14:00

    POL-LB: Asperg: Unfallflucht auf Parkplatz eines Drogeriemarktes

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag (04.10.2025) zwischen 12:00 Uhr und 12:20 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Eglosheimer Straße in Asperg geparkten VW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 13:47

    POL-LB: Ludwigsburg: Sachbeschädigung an PKW

    Ludwigsburg (ots) - Am Freitag (03.10.2025) zwischen 10:30 Uhr und 16:30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter in der Heilbronner Straße in Ludwigsburg einen geparkten VW. Die Unbekannten zerkratzen mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand die gesamte rechte Fahrzeugseite. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren