Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar
L1140: Verkehrsunfall mit Verletzten

Ludwigsburg (ots)

Am Montagabend gegen 18 Uhr befuhr ein 27-jähriger Seat-Lenker die L1140 aus Richtung Neckarrems kommend in Fahrtrichtung Schwaikheim. Kurz nach der Ortsausfahrt Neckarrems übersah der Seat-Lenker einen vor ihm befindlichen Smart, welcher links in einen Feldweg abbiegen wollte. Der 27-Jährige wich nach links aus, um nicht auf den Smart aufzufahren. Dabei geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte hierbei seitlich frontal mit dem Renault eines 80-Jährigen. Der 80-Jährige sowie seine 72-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und vor Ort durch einen Rettungswagen behandelt. Sowohl der Seat als auch der Renault waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 60.000 Euro. Neben drei Streifenwagen der Polizei waren auch Rettungskräfte sowie die Feuerwehr im Einsatz. Für die Unfallaufnahme war die L1140 zwischen Neckarrems und Schwaikheim für ca. eine Stunde gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

