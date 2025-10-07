Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: 5.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Montag (06.10.2025) zwischen 10.00 Uhr und 11.15 Uhr in Großsachsenheim einen Renault, der auf einem Parkplatz vor einer Bäckerei in der Von-Koenig-Straße geparkt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz in Verbindung zu setzen.

