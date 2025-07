LPI-NDH: Fahrgäste bedrohen Busfahrer

Sondershausen (ots) - Während des Schießbetriebes an der Standortschießanlage der Carl-Günther-Kaserne ereignete sich am Dienstagabend ein Brand. Durch etwa 90 Kameraden der umliegenden freien Feuerwehren konnte der Brand bis 22 Uhr abgelöscht werden. Die Rauchsäule war über mehrere Kilometer am Abendhimmel wahrnehmbar. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Der Brand steht nach den ersten Ermittlungen im ...

mehr