Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bei Ausweichmanöver mit Verkehrszeichen kollidiert - Zeugen gesucht!

Großberndten (ots)

Eine Volkswagen-Fahrerin befuhr am Mittwoch, den 16. Juli, die Lindenstraße aus Richtung Himmelsberg kommend in Richtung Dietenborn. Auf Höhe der Einmündung Zur Eisgrube beabsichtigte die Fahrzeugführerin gegen 13.35 Uhr eine scharfe Rechtskurve zu fahren. Hierbei musste die Fahrerin, ihren Aussagen zu Folge, einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen. Daraufhin kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Verkehrszeichen. Am Volkswagen und dem Verkehrszeichen entstand Sachschaden. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte, entgegen seiner Warte- und Meldepflicht, seine Fahrt unerlaubt fort.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und bitten um Hinweise von Zeugen. Personen die den Unfall oder das Fahrzeug beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0184863

