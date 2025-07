Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bäcker und Fleischer bestohlen

Bleicherode (ots)

In das Visier von bislang unbekannten Einbrechern kamen eine Bäckerei und eine Fleischerei Filiale in der Nordhäuser Straße. Die Täter verschafften sich am Dienstag im Zeitraum zwischen 1 Uhr und 03.30 Uhr gewaltsam Zugang zum Gebäude. Sie entwendeten aus beiden Geschäften Bargeld in Gesamthöhe eines unteren dreistelligen Betrages.

Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls ein. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0189164

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell