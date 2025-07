Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Baustoffmarkt beschmiert - Zeugen gesucht

Artern (ots)

An der Fassade eines Baustoffmarkts Am Kalkfeld wurde durch Unbekannte mittels Sprühfarbe Graffiti angebracht. Die Tat ereignete sich womöglich einige Zeit vor der Bekanntmachung gegenüber der Polizei. Die Fassade wurde in den Maßen von 800 cm mal 230 cm aufgebracht. Inhaltlich wurden politisch motivierte- und polizeikritische Äußerungen aufgebracht. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0189306

