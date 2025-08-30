PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Polizeilicher Sicherungseinsatz anlässlich des CSD in Suhl

Suhl (ots)

Am Samstag, 30.08.2025, fand zwischen 13:00 Uhr und 19:00 Uhr eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel, der Christopher Street Day, in Suhl statt. An der Versammlung u. a. in Form eines Aufzuges nahmen ca. 350 Menschen teil. Sie begann am Suhler Bahnhof führte durch die Innenstadt und endete auf dem Suhler Marktplatz, auf welchem eine Endkundgebung durchgeführt wurde. Die gesamte Veranstaltung verlief friedlich, störungsfrei sowie kooperativ. Jedoch suchten vereinzelte kleinere Gruppierungen des rechtsextremem Spektrums den Kontakt zur Versammlung und begannen provokante Pöbeleien. Dies wurde durch Einsatzkräfte der Polizei unterbunden sowie verhindert. Bis Einsatzende wurde eine Straftet des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen entdeckt sowie beanzeigt. Durch eine Einzelperson wurde hier der sogenannte "Hitlergruß" gezeigt.

Der polizeiliche Sicherungseinsatz wurde durch die Landespolizeiinspektion (LPI) Suhl mit Kräften der Dienststellen des Inspektionsdienstes Suhl, der Einsatzunterstützung der LPI Suhl, der PI Bad Salzungen, der PI Hildburghausen sowie der Kriminalpolizeiinspektion Suhl durchgeführt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

