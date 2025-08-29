LPI-SHL: Berauscht gefahren

Meiningen (ots) - Donnerstagnachmittag fuhr ein 39-jähriger Transporterfahrer auf der Leipziger Straße in Meiningen. Aufgrund der Nässe auf der Fahrbahn geriet das Fahrzeug ins Rutschen, kam nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Rettungskräfte brachten den Mann leicht verletzt ins Krankenhaus. Sowohl der Transporter, als auch der Baum wurden stark beschädigt. Die Feuerwehr kümmerte sich um die auslaufenden Betriebsstoffe. Rückfragen bitte ...

