LPI-SHL: Berauscht gefahren
Schmalkalden (ots)
Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen kontrollierten am späten Donnerstagabend einen 40-jährigen Autofahrer in der Kasseler Straße in Schmalkalden. Ein mit dem Mann durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, weshalb eine Blutentnahme im Klinikum folgte. Des Weiteren war der 40-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Anzeige.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell