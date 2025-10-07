Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Falsche Bankmitarbeiter betrügen Seniorin

Ludwigsburg (ots)

Eine Seniorin aus Rutesheim erhielt am Montag (06.10.2025) gegen 13.00 Uhr einen Anruf einer angeblichen Bankmitarbeiterin. Diese machte der Frau durch geschickte Gesprächsführung glaubhaft, dass ihre EC-Karte gesperrt worden sei, da Unbekannte versucht haben sollen mehrere Tausend Euro an einen Online-Versandhandel zu überweisen. Im weiteren Verlauf erfragte die Anruferin den PIN der EC-Karte und kündigte einen Mitarbeiter an, der die Karte für weitere Überprüfungen abholen würde.

Gegen 14 Uhr erschien ein 35 bis 40 Jahre alter, etwa 170 cm großer Mann, der gut gekleidet war und kurzes braunes Haar hatte. Er nahm die Karte in Empfang und hob kurz darauf einen vierstelligen Bargeldbetrag an einem Bankautomaten in der Leonberger Straße ab.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell