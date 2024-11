Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Burrweiler - Vorsicht vor Wildwechsel

Burrweiler (ots)

Eine Rotte Wildschweine wechselte gestern Abend (05.11.2024, 18.25 Uhr) in der Breitwiesenstraße/L519 die Fahrbahn, als eine 33 Jahre alte Autofahrerin nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und mit einem der Tiere kollidierte. Unbeeindruckt flüchteten alle Tiere dann in Richtung Kaltenbach. Ob durch den Zusammenstoß ein Wildtier verletzt wurde, steht derzeit nicht fest. Der zuständige Jagdpächter wurde informiert. Am Fahrzeug der Frau entstand ein Sachschaden von über 1500 Euro. Tiere queren Verkehrswege ohne Vorwarnung - zu jeder Tages- und Nachtzeit. Im Herbst, wenn die Tage kürzer sind, steigt das Unfallrisiko für Mensch und Tier merklich an. Darauf macht die Polizei aufmerksam und mahnt zur Vorsicht.

