Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: 47 Jahre alter Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 47-jähriger Motorradfahrer, der am Montag (06.10.2025) gegen 08:00 Uhr auf der Kreisstraße 1695 (K 1695) bei Marbach am Neckar in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde. Ein 53-jähriger Honda-Lenker war auf der Dreibronnenstraße, vom Wohngebiet Hörnle kommend in Richtung K 1695 unterwegs. An der Einmündung zur K 1695 bog er nach links in Richtung Marbach am Neckar ab. Er übersah mutmaßlich den 47-jährigen Motorradfahrer, der auf der K 1695 von Marbach am Neckar kommend in Richtung Ludwigsburg-Poppenweiler unterwegs war. Bei der Kollision im Einmündungsbereich erlitt der 47-Jährige schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Sowohl die Kawasaki als auch der Honda mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 9.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle teilweise gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

