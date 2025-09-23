Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei verhindert Trunkenheitsfahrt

Kaiserslautern (ots)

Glück hatte ein Stadtbewohner am Montagabend in der Logenstraße. Polizeibeamte konnten von der Wache aus beobachten, wie ein Mann gegen 20 Uhr mehrfach versuchte, auf einen Elektroroller zu steigen und diesen zu starten. Noch bevor es ihm gelang, sprachen die Polizisten den 52-Jährigen an. Hier bemerkten sie direkt, dass der Mann stark dem Alkohol zugesprochen hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille. Die Ordnungshüter untersagten dem 52-Jährigen den Fahrtantritt mit dem E-Scooter und er machte sich zu Fuß auf den Heimweg. |kfa

