Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Passanten angepöbelt
Kaiserslautern (ots)
Passanten riefen am Montagabend in der Schneiderstraße die Polizei. Der Grund: Ein Mann hatte mehrere Personen belästigt und angepöbelt. Eine Polizeistreife traf den unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehenden Störenfried gegen 21 Uhr in besagter Straße an und kontrollierte ihn. Da er sich wenig einsichtig zeigte, sprachen die Ordnungshüter dem 26-Jährigen einen Platzverweis für die Altstadt aus, dem der Mann auch nachkam. |kfa
