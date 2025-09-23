PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Passanten angepöbelt

Kaiserslautern (ots)

Passanten riefen am Montagabend in der Schneiderstraße die Polizei. Der Grund: Ein Mann hatte mehrere Personen belästigt und angepöbelt. Eine Polizeistreife traf den unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehenden Störenfried gegen 21 Uhr in besagter Straße an und kontrollierte ihn. Da er sich wenig einsichtig zeigte, sprachen die Ordnungshüter dem 26-Jährigen einen Platzverweis für die Altstadt aus, dem der Mann auch nachkam. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

