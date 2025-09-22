Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrradfahrerin kollidiert mit Pkw und stürzt

Kaiserslautern (ots)

Direkt vor dem Eingangsbereich des Krankenhauses hat sich am Freitag in der Hellmut-Hartert-Straße ein Unfall ereignet. Eine Fahrradfahrerin zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge kam es kurz nach 10 Uhr zu dem Unglück, als die Fahrradfahrerin die Straße in Richtung Haupteingang des Klinikums überquerte und dort mit einem Pkw kollidierte, der gerade am rangieren war, um rückwärts aus einer Haltebucht herauszufahren. Durch den Zusammenstoß stürzte die 62-jährige Frau. Sie wurde mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma im Klinikum aufgenommen. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell