Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Pkw-Fahrer bremst Bus aus

Kaiserslautern (ots)

Sein aggressives Verhalten hat einem jungen Mann aus dem Donnersbergkreis am Samstagabend eine Strafanzeige eingebracht. Dem jungen Mann wird eine Nötigung im Straßenverkehr vorgeworfen, die letztlich auch zur Verletzung einer jungen Frau führte.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen war es gegen 21 Uhr im Bereich der Vogelwoogstraße zu einer verkehrsrechtlichen "Unstimmigkeit" zwischen dem 23-jährigen Pkw-Fahrer und dem 38 Jahre alten Fahrer eines Omnibusses gekommen. In der Folge soll der 23-Jährige den Bus überholt und anschließend bis zum Stillstand ausgebremst haben. Durch das Bremsmanöver zog sich eine Mitfahrerin im Bus ein Hämatom am Schienbein zu.

Nachdem der Omnibus zum Stillstand gekommen war, stieg der Pkw-Fahrer aus, schlug mit seinen Händen gegen die Frontscheibe des Busses und spuckte auch gegen die Scheibe. Sachschaden entstand dabei nicht.

Bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreife hatte sich der 23-Jährige schon aus dem Staub gemacht. Seine Personalien stehen jedoch fest. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell