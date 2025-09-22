PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unbequemer Schlafplatz

Kaiserslautern (ots)

Nicht gerade den bequemsten Schlafplatz hat sich ein junger Mann aus dem Landkreis am Samstag ausgesucht. Zeugen verständigten gegen 11.30 Uhr die Polizei, weil sie in einem Gebüsch in der Schoenstraße eine Person in scheinbar hilfloser Lage entdeckt hatten. Als sie den Mann weckten, konnte er sich zunächst nicht daran erinnern, was in den Stunden zuvor passiert war. Was er noch sagen konnte: Sein Handy sei ihm gestohlen worden.

Eine Streife rückte aus und nahm vor Ort das Gespräch mit dem 28-Jährigen auf. Dabei stellte sich heraus, dass er am Vorabend reichlich Alkohol konsumiert hatte - was vermutlich auch zu seinem ungewöhnlichen Schlafplatz führte. Das vermeintlich gestohlene Smartphone wurde unmittelbar neben der "Nachtstätte" des Mannes im Gras entdeckt und konnte ihm wieder ausgehändigt werden. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 14:45

    POL-PDKL: Streit unter Jugendlichen eskaliert

    Kaiserslautern (ots) - In der Burgstraße kam es am Freitagnachmittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen. Diesem ging ein lautstarker Streit voraus, in dessen Verlauf ein 16-Jähriger seinem 15-Jährigen Gegenüber zunächst mehrfach ins Gesicht schlug und ihm im Anschluss einen Kniestoß Richtung Kopf versetzte. Der 15-Jährige wurde bei dem Angriff verletzt und musste vom hinzugerufenen ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 14:44

    POL-PDKL: Ruhestörung endet im Gewahrsam und mit Strafanzeige

    Kaiserslautern (ots) - Zu bunt trieb es ein 30-Jähriger in der Nacht zu Sonntag in der Alex-Müller-Straße. Er landete schließlich im polizeilichen Gewahrsam und muss sich zusätzlich strafrechtlich verantworten. Hierzu kam es, als die Polizei gegen 2:50 Uhr wegen einer Ruhestörung ausrückte. Am Einsatzort vernahmen die Beamten laute Musik und stellten stark betrunkene Personen auf dem Parkplatz eines Wohnhauses ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 14:43

    POL-PDKL: Wer hat die Fensterscheiben zerstört?

    Kaiserslautern (ots) - Ein Anwohner meldete sich am Samstagabend aus dem Bereich Eselsfürth bei der Polizei. Wie er bei den Beamten zu Protokoll gab, hätten Unbekannte gegen 21 Uhr vier seiner Fensterscheiben eingeworfen. Wer für den Schaden verantwortlich ist, konnte der Mann nicht sagen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die zur genannten Zeit in der Straße unterwegs waren und etwas ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren