POL-PDKL: Unbequemer Schlafplatz

Kaiserslautern (ots)

Nicht gerade den bequemsten Schlafplatz hat sich ein junger Mann aus dem Landkreis am Samstag ausgesucht. Zeugen verständigten gegen 11.30 Uhr die Polizei, weil sie in einem Gebüsch in der Schoenstraße eine Person in scheinbar hilfloser Lage entdeckt hatten. Als sie den Mann weckten, konnte er sich zunächst nicht daran erinnern, was in den Stunden zuvor passiert war. Was er noch sagen konnte: Sein Handy sei ihm gestohlen worden.

Eine Streife rückte aus und nahm vor Ort das Gespräch mit dem 28-Jährigen auf. Dabei stellte sich heraus, dass er am Vorabend reichlich Alkohol konsumiert hatte - was vermutlich auch zu seinem ungewöhnlichen Schlafplatz führte. Das vermeintlich gestohlene Smartphone wurde unmittelbar neben der "Nachtstätte" des Mannes im Gras entdeckt und konnte ihm wieder ausgehändigt werden. |cri

