Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat die Fensterscheiben zerstört?

Kaiserslautern (ots)

Ein Anwohner meldete sich am Samstagabend aus dem Bereich Eselsfürth bei der Polizei. Wie er bei den Beamten zu Protokoll gab, hätten Unbekannte gegen 21 Uhr vier seiner Fensterscheiben eingeworfen. Wer für den Schaden verantwortlich ist, konnte der Mann nicht sagen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die zur genannten Zeit in der Straße unterwegs waren und etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise werden vom "Altstadtrevier" unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegengenommen. |kfa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell