POL-PDKL: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer - Zeugenaufruf

67659 Kaiserslautern, L387 - zwischen Otterberg und Erlenbach (ots)

Am Samstagnachmittag kam es auf der Landesstraße 387 zwischen Otterberg und Erlenbach zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Motorradfahrer wurde dabei leicht verletzt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhren drei Fahrzeuge - ein Pkw (ON 03), ein weiteres Auto (ON 01) sowie ein Motorrad (ON 02) - die L387 in genannter Reihenfolge von Otterberg kommend in Fahrtrichtung Erlenbach. Die vorderste Fahrerin (ON 03), vermutlich in einem dunklen VW unterwegs, fuhr mit deutlich reduzierter Geschwindigkeit. Der Motorradfahrer (ON 02) setzte zum Überholen an und befand sich bereits auf der Gegenfahrbahn. Als er sich auf Höhe des zweiten Pkw (ON 01) befand, scherte dieser ebenfalls zum Überholen aus - offenbar ohne den Motorradfahrer zu bemerken.

Es kam zu einem leichten seitlichen Zusammenstoß zwischen dem linken Heckbereich des Pkw und dem Vorderrad/Lenker des Motorrads. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die voranfahrende Fahrerin (ON 03) soll laut Zeugenaussagen kurzzeitig angehalten, sich jedoch anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Verkehrsunfall gegen 15:11 Uhr beobachtet oder den dunklen VW bemerkt haben. Informationen nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen.|pvd

