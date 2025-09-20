Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mehrere Fahrten unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei Kaiserslautern hat in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen, die unter Alkoholeinfluss ihr Kfz führten.

Ein 20-jähriger Mann wurde am Freitagabend gegen 23:35 Uhr in der Burgstraße in Kaiserslautern angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass der junge Mann alkoholisiert war und unter Drogeneinfluss stand. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an und leiteten ein Bußgeldverfahren ein.

Am frühen Samstagmorgen wurde gegen 00:03 Uhr ein Verkehrsteilnehmer in der Bahnhofstraße in Kaiserslautern angehalten und kontrolliert. Bei dem 48-jährigen Fahrer wurde Alkoholgeruch festgestellt - ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,22 Promille. Auch hier ordneten die Polizisten eine Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Ein 28-jähriger Verkehrsteilnehmer wurde am Samstagmorgen gegen 02:55 Uhr in der Zollamtstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Schon bei der Ansprache war bei dem Mann Atemalkoholgeruch wahrnehmbar - ein Atemalkoholtest ergab bei dem 28-Jährigen einen Wert von 1,45 Promille. Zudem war der Kontrollierte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Hier ordneten die Polizisten eine Blutprobe an und leiteten Ermittlungsverfahren ein.

Die Polizei Kaiserslautern weist wiederholt darauf hin: Wer unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder anderen berauschenden Mitteln ein Kraftfahrzeug führt, riskiert den Führerschein und gefährdet das Leben und die Gesundheit anderer Verkehrsteilnehmer. Die Polizei Kaiserslautern wird weiterhin konsequent Drogen- und Alkoholkontrollen im Straßenverkehr durchführen, um für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu sorgen.|PvD

