Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Von hilflos zu aggressiv

Kaiserslautern (ots)

Eine Person in hilfloser Lage ist der Polizei am späten Mittwochabend aus der Rudolf-Breitscheid-Straße gemeldet worden. Ein Passant war kurz vor halb elf auf einen Mann aufmerksam geworden, der in Höhe des Hauses Nummer 2 auf dem Boden lag. Nach Angaben des Zeugen machte der Unbekannte einen stark alkoholisierten Eindruck.

Mitarbeiter der städtischen Ordnungsbehörde rückten aus und fanden vor Ort wie beschrieben einen 47-Jährigen vor. Er verhielt sich äußerst sprunghaft und weigerte sich, seine Personalien zu nennen. Als dem Mann ein Platzverweis erteilt wurde, kam er diesem trotz mehrfacher Aufforderung nicht nach. Stattdessen baute er sich in bedrohlicher Weise vor den beiden Stadt-Mitarbeitern auf. Dem 47-Jährigen sollten daraufhin Handfesseln angelegt werden, wogegen er Widerstand leistete. Parallel beleidigte er die Einsatzkräfte.

Bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreife war es den Mitarbeitern gelungen, den Randalierer zu fesseln. Er wurde von den Beamten übernommen und nach Rücksprache mit der Justiz in einer Gewahrsamszelle untergebracht. Laut Atemalkoholtest hatte der 47-Jährige einen Pegel von 2,66 Promille. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands und Beleidigung strafrechtlich ermittelt. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern

