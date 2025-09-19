Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Streit um eine Frau endet mit Verletzung

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Dem 36-Jährigen wird vorgeworfen, am Donnerstagabend in der Slevogtstraße einen Bekannten im Streit verletzt zu haben.

Eine Zeugin verständigte kurz vor 21 Uhr die Streife und meldete die handfeste Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hielt sich dort nur noch der beteiligte 40-Jährige auf. Er war stark alkoholisiert, sehr aufgebracht und hatte eine Verletzung an der Schulter.

Ersten Angaben zufolge hatte der 36-Jährige dem 40-Jährigen am Abend einen Besuch abgestattet. Wegen einer Frau kam es zu lautstarken Streitigkeiten, die schließlich eskalierten, so dass es zu der Körperverletzung kam.

Trotz des Vorfalls stellte der Mann keinen Strafantrag. Er wurde vom hinzugezogenen Rettungsdienst übernommen und ins nächste Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Täter konnte in der Umgebung nicht mehr gesichtet werden. Seine Personalien stehen aber fest. Er muss mit einer Strafanzeige rechnen. |cri

