FW-HH: Feuerwehr verhindert Vollbrand im Dachgeschoss

Hamburg (ots)

Hamburg-Alsterdorf, Alsterdorfer Straße, Feuer mit zwei Löschzügen, 05.08.2025, 13:11 Uhr

Die Feuerwehr Hamburg wurde am Dienstagnachmittag zu einer Feuermeldung in die Alsterdorfer Straße alarmiert. Die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Alsterdorf stellten eine massive Rauchentwicklung sowie Flammen aus einem Fenster im Dachgeschoss eines viergeschossigen Wohngebäudes fest. Daraufhin wurde die Alarmstufe auf ein Feuer mit zwei Löschzügen erhöht und weitere Einsatzkräfte zur Einsatzstelle entsandt. Das Feuer in einer Wohnung im Dachgeschoss konnte durch ein Löschrohr über den Treppenraum sowie zwei Löschrohre über Drehleitern schnell gelöscht und eine Ausbreitung auf das gesamte Dachgeschoss verhindert werden.

Für die umfangreichen Nachlöscharbeiten im Dachbereich wurde das Teleskopmastfahrzeug 70 der Technik- und Umweltschutzwache sowie die Spezialeinsatzgruppe-Höhenrettung der Feuer- und Rettungswache Barmbek hinzugezogen, kamen letztlich aber nicht zum Einsatz. Die letzten Glutnester im Bereich des Daches konnten durch entfernen von Dachziegeln über Drehleitern abgelöscht werden.

Durch den Brand wurden keine Personen verletzt. Zwei Anwohner:innen wurden aufgrund medizinischer Beschwerden vor Ort durch Kräfte des Rettungsdienstes betreut, verblieben aber an der Einsatzstelle. Das direkt angrenzende Gelände der evangelischen Stiftung Alsterdorf war durch den Brand nicht betroffen.

Die Feuerwehr Hamburg war mit rund 60 Einsatzkräften von Berufs- und Freiwillige Feuerwehr rund drei Stunden im Einsatz für Hamburg.

