Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Rollerfahrer kassiert Anzeigen

Kaiserslautern (ots)

Ein Roller mit ausländischen Kennzeichen hat in der Nacht zu Donnerstag in der Merkurstraße die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Die Beamten entdeckten das mit zwei Personen besetzte Zweirad kurz nach 1 Uhr auf seinem Weg in Richtung Opelkreisel und wollten es für eine Kontrolle stoppen. Der Fahrer ignorierte jedoch sämtliche Anhaltesignale, bog in einen Waldweg ein und konnte sich so dem Zugriff zunächst entziehen.

Bei der Suche in der Umgebung konnten die Einsatzkräfte nach kurzer Zeit zuerst den Roller in einem Gebüsch und anschließend den Sozius auffinden, der sich ebenfalls versteckt hatte. Er gab an, den Fahrer nicht zu kennen.

Nach weiteren Suchmaßnahmen mit den hinzugezogenen Unterstützungskräften wurde schließlich auch der Fahrer im Wald gefunden. Er war zunächst bewusstlos und nicht ansprechbar, kam aber nach kurzer Zeit wieder zu sich. Der 36-Jährige gab an, unter dem Einfluss von Alkohol, Cannabis und Kokain zu stehen; eine Fahrerlaubnis besitze er nicht. Versichert war der Roller ebenfalls nicht.

Der 36-Jährige wurde zwecks Blutprobe zur nächsten Dienststelle gebracht. Auf ihn kommt eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr zu.

Weitere Recherchen ergaben, dass der Roller als gestohlen gemeldet wurde. Er verschwand Ende August am Bahnhof in Wissembourg. Das Fahrzeug wurde deshalb nun vorläufig sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

