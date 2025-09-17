Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Schmierfinken beschädigen Transporter
Kaiserslautern (ots)
Im Hertelsbrunnenring kam es in den vergangenen Tagen zu einer Sachbeschädigung an einem Transporter. Der weiße Mercedes stand zwischen Donnerstag, 4. September, 8 Uhr, und Dienstag, 16. September, 14:45 Uhr, am Straßenrand. In dieser Zeit haben Unbekannte die Fahrzeugseiten großflächig mit roter Farbe besprüht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 beim "Altstadtrevier" zu melden. |kfa
