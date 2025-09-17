PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schmierfinken beschädigen Transporter

Kaiserslautern (ots)

Im Hertelsbrunnenring kam es in den vergangenen Tagen zu einer Sachbeschädigung an einem Transporter. Der weiße Mercedes stand zwischen Donnerstag, 4. September, 8 Uhr, und Dienstag, 16. September, 14:45 Uhr, am Straßenrand. In dieser Zeit haben Unbekannte die Fahrzeugseiten großflächig mit roter Farbe besprüht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 beim "Altstadtrevier" zu melden. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

